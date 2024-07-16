Орловская область увеличивает производство картофеля и чеснока: помогают гранты на развитие сельского хозяйства

Сегодня, 16 июля 2024 года, стало известно, что в последние годы в Орловской области наблюдается рост числа фермеров, занимающихся выращиванием картофеля и чеснока. С 2019 года шесть предпринимателей получили гранты «Агростартап» на развитие своих проектов по возделыванию этих культур.

Одной из таких предпринимателей является Ирина Бобкина из Ливенского района. В 2022 году она получила грант, который позволил ей приобрести трактор и сельскохозяйственную технику, построить склад и увеличить посевные площади под овощи.

Начав с 2 гектаров картофеля, она расширила его площадь до 3 гектаров. Кроме того, 2 гектара земли были отданы под чеснок.

В планах Ирины Бобкиной — дальнейшее расширение площадей до 6 гектаров к 2027 году, как сообщили в региональном Департаменте сельского хозяйства.

Стоит отметить, что в прошлом году орловские аграрии произвели около 90 тысяч тонн картофеля. По словам заместителя губернатора по развитию АПК Сергея Борзёнкова, регион обладает всеми ресурсами и мощностями для увеличения производства картофеля в два раза.