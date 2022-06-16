Орловская область впервые экспортировала травы в Узбекистан

В июне 2022 года под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям предприятие из Орловской области экспортировало в Узбекистан 5 тонн семян травосмеси шести наименований («Парковая», «Дорожная», «Озеленитель», «Теневая», «Засушливая», «Жаростойкая»).

Травосмеси — это однолетние и многолетние травы в различных сочетаниях и пропорциях (тимофеевка луговая, райграс пастбищный и однолетний, овсяница тростниковая и красная, мятлик луговой и ежа сборная).

По результатам предотгрузочного контроля вся продукция соответствовала установленным требованиям. Фитосанитарное состояние, а также сортовые и посевные качества семян подтверждены заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, а также протоколами испытаний аккредитованных лабораторий.

Всего с начала года из Орловской области на экспорт отгружено 922,6 тонны семян сельскохозяйственных растений, сообщает пресс-служба ведомства.