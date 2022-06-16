16 июня 2022



Орловская область впервые экспортировала травы в Узбекистан

В июне 2022 года под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям предприятие из Орловской области экспортировало в Узбекистан 5 тонн семян травосмеси шести наименований («Парковая», «Дорожная», «Озеленитель», «Теневая», «Засушливая», «Жаростойкая»).

Травосмеси — это однолетние и многолетние травы в различных сочетаниях и пропорциях (тимофеевка луговая, райграс пастбищный и однолетний, овсяница тростниковая и красная, мятлик луговой и ежа сборная).

По результатам предотгрузочного контроля вся продукция соответствовала установленным требованиям. Фитосанитарное состояние, а также сортовые и посевные качества семян подтверждены заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, а также протоколами испытаний аккредитованных лабораторий.

Всего с начала года из Орловской области на экспорт отгружено 922,6 тонны семян сельскохозяйственных растений, сообщает пресс-служба ведомства.

 

Красивый спорт
Орловцам вновь предлагают добровольно снести самовольно установленные гаражи
В Бунинке пройдет праздник «Орловская книга - 2021» (12+)
Опубликовано 16 Июн 2022 в 12:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

Комментарии закрыты.

Новости

Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"