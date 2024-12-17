Орловская область выбилась в лидеры по рождаемости

Фото: zags.tatarstan.ru

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, опубликованным по итогам октября 2024 года, Орловская область неожиданно оказалась одной из лидеров по росту темпов рождаемости.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 13,7%. Это позволило Орловщине занять второе место в стране по данному критерию. Такой же рост отмечен в Дагестане. А вот лидером стала Еврейская автономная область, где прирост составил сразу 31%.

В целом по России в октябре увеличение рождаемости наблюдалось в 44 регионах. В масштабах страны показатель вырос на 1,6% по сравнению с октябрём прошлого года или на 11,5% по сравнению с сентябрём нынешнего, пишет orelgrad.ru.

Эти данные свидетельствуют о положительных тенденциях в демографической ситуации нашего региона и страны в целом.

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