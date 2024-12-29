Орловская область выделяет более 233 млн рублей на модернизацию центров занятости

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Региональное правительство утвердило амбициозный план мероприятий, направленный на совершенствование службы занятости Орловской области в рамках реализации регионального проекта «Комплексная модернизация сети центров занятости населения (ЦЗН) Орловской области» в 2025 году.

На осуществление программы выделено 233,9 миллиона рублей, из которых 188 миллионов составляют средства федерального бюджета.

В рамках данного бюджета предполагается направить 132,4 миллиона рублей на текущий ремонт зданий и помещений ЦЗН, включая внедрение уникального фирменного стиля; 58 миллионов рублей будут выделены на дооснащение, и около 40 миллионов рублей — на повышение заработной платы сотрудников. По данным аналитики, средняя заработная плата по службе занятости в 2023 году составляла 27 638 рублей.

После реализации программы планируется не только обновить сеть ЦЗН, но и сократить среднее время трудоустройства граждан с 89 до 60 дней к 2026 году, а также уменьшить период регистрации в качестве безработного с 113 до 75 дней.

Руководителем проекта назначена Ирина Гаврилина, глава Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. По состоянию на 1 января 2024 года в штате ЦЗН числятся 261 сотрудник, сообщает «ОрелТаймс».