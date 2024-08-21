Орловская область заняла 4 место по урожайности зерновых в России

Аграрии Орловской области убрали зерновые культуры на площади 570 тысяч гектаров, что составляет 49% от плана. Об этом сообщили на заседании правительства региона 21 августа 2024 года.

Глава области Андрей Клычков отметил, что на данный момент собрано 2,5 миллиона тонн зерна, что на 674 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уборка озимых культур близится к завершению. Озимые убраны с площади 316 тысяч гектаров — это 86% от запланированного объёма. Собрано почти 1,59 миллиона тонн зерна со средней урожайностью 50,2 центнера с гектара. Урожайность яровой пшеницы составила 40 центнеров с гектара и оказалась ниже.

Сейчас аграрии также заняты уборкой масличных культур, картофеля и сахарной свёклы, сообщает «Комсомольская правда».