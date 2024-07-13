Орловская полиция спасла шпица Жорика из Мурманской области от теплового удара

Фото: Пресс-служба Управления МВД по Орловской области

В Пятницу, 12 июля 2024 года, стало известно, что сотрудники полиции Орловской области спасли мурманского шпица от теплового удара. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД региона.

Жительница Мурманской области приехала к родителям в Кромской район и взяла с собой своего питомца — шпица по кличке Жорик. Во время прогулки собаке стало плохо, и хозяйка поняла, что у животного тепловой удар. Она решила срочно отвезти его в ветеринарную клинику в Орле.

Однако по пути состояние собаки ухудшилось, она начала задыхаться. До Орла оставалось ещё около часа езды. Тогда женщина обратилась за помощью к сотрудникам ДПС.

Старшие лейтенанты полиции Иван Колосов и Павел Мальцев оперативно доставили собаку и её хозяйку в лечебницу на патрульном автомобиле. Здесь животному оказали необходимую помощь.