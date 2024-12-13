Орловская Станция переливания крови столкнулась с проблемой нехватки плазмы: кто решит эту проблему?

На орловской Станции переливания крови скопилось значительное количество плазмы, которую никто не берется перерабатывать. Об этом стало известно на заседании комитета по здравоохранению облсовета 10 декабря.

В ходе заседания был представлен отчет Контрольно-счетной палаты Орловской области Надежды Бойцовой. Она сообщила, что ежегодно учреждение производит свежезамороженную плазму, объем которой в 3-4 раза превышает потребности местных учреждений здравоохранения. Станция, однако, не выполняет должным образом свои функции по планированию объемов заготовки и минимизации потерь донорской крови и её компонентов из-за истечения срока годности.

В своем докладе Бойцова отметила, что с 2022 года по май 2024 года Станция списала 1,9 тыс. литров плазмы на сумму 23,3 млн рублей.

Главный врач медучреждения Ирина Михеева уточнила, что донорская кровь делится на эритроциты и плазму, при этом первых используют в четыре раза больше, чем вторых. Также она подчеркнула, что невостребованные остатки должны отправляться на перерабатывающие заводы, но крупнейший переработчик, АО «Микроген», не справляется с объёмами из-за накопления плазмы в других регионах, сообщает «ОрелТаймс».