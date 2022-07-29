29 июля 2022



Орловская строительная СРО попала в число 10% нарушителей закона

По данным сайта «Правда о СРО» 10% строительных саморегулируемых организаций нарушают требования Федерального закона № 315-ФЗ в части обеспечения информационной открытости своей деятельности. Ассоциация «Орловское региональное объединение строителей» (СРО-С-213- 30032010) попала в их число. На официальном сайте орловской СРО не указана дата обновления информации о составе и стоимости имущества компенсационных фондов, в то время как закон обязывает саморегулируемые организации размещать данную информацию на своих сайтах ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала. Как отмечают эксперты, нарушение требований информационной открытости на протяжении нескольких лет являлось одним из наиболее частых нарушений, выявляемых в деятельности саморегулируемых организаций строительного комплекса.

 

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Опубликовано 29 Июл 2022 в 17:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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