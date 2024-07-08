Орловская транспортная прокуратура проверяет факты неисправности систем кондиционирования в вагоне поезда, где ехали дети

Сегодня, 8 июля 2024 года, стало известно, что Орловская транспортная прокуратура начала проверку по жалобе о фактах неисправностей в работе системы кондиционирования в вагоне пассажирского поезда Белгород – Санкт-Петербург.

«Установлено, что в данном вагоне осуществляла проезд организованная группа из 17 детей, учащихся средней общеобразовательной школы Курской области, – следует из информации Орловской транспортной прокуратуры. – Принимая во внимание детский возраст пассажиров, а также 35-градусную жару, Орловской транспортной прокуратурой совместно с Курской транспортной прокуратурой незамедлительно приняты меры к решению сложившейся ситуации».

Благодаря эффективному взаимодействию двух прокуратур вагон был быстро заменен и созданы должные условия для перевозки всех пассажиров, включая детей, по железной дороге до места прибытия.