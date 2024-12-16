Орловская учительница школы №52 стала победительницей Всероссийского конкурса «Учитель здоровья — 2024»

Фото: Администрация города Орла

Мария Аврамец, преподаватель физкультуры в орловской школе №52, стала победительницей Всероссийского конкурса «Учитель здоровья — 2024». Об этом рассказали в городской администрации.

Конкурс проходил в Санкт-Петербурге, где Мария продемонстрировала свои профессиональные навыки и получила звание лучшей в номинации «Молодость и талант», пишет newsorel.ru.

В финале конкурса приняли участие представители 44 регионов страны. Его цель — распространить среди педагогов идеи здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных программ.

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