Орловская женская команда по футзалу проведет два домашних матча в рамках Чемпионата России: даты

Женская команда по футзалу «ОрёлГУ-КПРФ» готовится к двум домашним матчам в рамках Чемпионата России. Они пройдут в Орле, и поболеть за орловских спортсменок сможет любой желающий. Встречи с соперницами из Пензы — командой «Лагуна-УОР» — состоятся в конце декабря 2024 года.

Первый матч пройдёт 22 декабря в 16:00, второй — 23 декабря в 12:00 в спорткомплексе ОГУ по адресу ул. Скворцова, 5. Вход свободный для всех болельщиков, пишет oreltimes.ru.

Пока орловские футболистки занимают пятое место в турнирной таблице. Чтобы пройти в следующий этап соревнований, им нужно обойти пензенскую команду по очкам. Давайте вместе поддержим наших спортсменок и пожелаем им удачи!

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