Орловские аграрии достигли отметки в один миллион тонн зерна

Орловские аграрии в июле 2024 года вновь продемонстрировали свой профессионализм — они намолотили первый миллион тонн зерновых! Это большое достижение для всего агропромышленного комплекса региона, ведь в этом году хлеборобы достигли этого результата раньше обычного.

По словам главы Орловщины, сельскохозяйственная сфера постоянно развивается благодаря государственной поддержке и большому научному и технологическому потенциалу.

В этом году были сложные климатические условия из-за майских заморозков, но аграрии проявили стойкость и оперативно отреагировали на ситуацию. На 29 июля 2023 года было намолочено уже 147 тысяч тонн зерновых. Ожидается, что урожай будет не ниже прошлогоднего рекордного уровня. Мы гордимся достижениями наших аграриев, как крупных сельхозтоваропроизводителей, так и крестьянских фермерских хозяйств.

Андрей Клычков поздравил всех, кто трудится на земле, и пожелал удачи и продолжения плодотворной работы, сообщает «Портал Орловской области«.