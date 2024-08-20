Орловские дачники могут бесплатно оформить в собственность садовые участки

Управление Росреестра по Орловской области 19 августа 2024 года напомнило, что члены СНТ могут бесплатно получить в собственность садовый или огородный земельный участок. Это можно сделать без торгов и независимо от даты вступления в членство.

Чтобы оформить право собственности на участок, нужно подать заявление в орган государственной власти или местного самоуправления, который уполномочен предоставлять земельные участки. Обратиться с заявлением можно лично или через представителя.

Руководитель регионального Росреестра Надежда Кацура пояснила: «Государственная регистрация права собственности на земельный участок осуществляется на основании решения уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность. Обратиться с заявлением о государственной регистрации права может как орган, принявший решение о предоставлении земельного участка, так и лицо, которому предоставлен земельный участок».

Собственники смогут использовать данные участки для разведения сельскохозяйственной птицы, кроликов и сельхозпродукции для собственных нужд. При этом нужно соблюдать установленные нормы и правила. Если есть разрешение членов товарищества, то допускается использование земель общего назначения для реализации товаров, проведения работ и оказания услуг для нужд граждан, ведущих садоводство и огородничество. Также разрешается возведение некапитальных строений и сооружений, сообщает «Орелтаймс».