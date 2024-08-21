Орловские депутаты намерены выяснить мнение горожан о бюсте Сталина

Вопрос установки бюста Сталина в парке Победы города Орла сегодня, 21 августа 2024 года,вновь стал предметом обсуждения среди депутатов.

Тематика обсуждения была поднята на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике Орловского горсовета.

Сторонниками установки бюста традиционно выступили члены КПРФ. Заместитель председателя горсовета Сергей Швалов напомнил, что его фракция предложила проект благоустройства парка Победы, включающий аллею с бюстами военачальников, которые руководили операцией «Кутузов», в результате которой был освобожден Орел и область.

Помимо бюстов 30 военачальников, таких как Жуков, Баграмян и Горбатов, коммунисты планируют установить и бюст Сталина.

-Сталин за десятилетие преобразовал огромную аграрную страну в индустриальную, успешно отразив нападение мощной военной державы, – отметил Швалов, добавив, что уже собрано три тысячи подписей в поддержку этой инициативы.

Тем не менее, значительная часть присутствующих выразила свое несогласие. Они напомнили, что личность Иосифа Виссарионовича до сих пор вызывает споры, и положительных аспектов его правления не больше, чем отрицательных. Сообщает «Орелтаймс».

-На заседании комитета мы не можем представлять мнение всех жителей Орла и области. Прежде чем принимать решение о установке бюста Сталину, следует провести широкое общественное обсуждение, – высказал свою точку зрения другой заместитель председателя горсовета, единоросс Владимир Негин.

В результате народные избранники решили, что необходимо обратиться за мнением к жителям областной столицы.