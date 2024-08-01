Орловские экскурсоводы без аттестации будут наказаны: в Госдуму планируется внести законопроект о штрафах

В Госдуму планируется внести законопроект, который предусматривает штрафы для экскурсоводов и гидов за оказание туристических услуг без аттестации и неуведомление МЧС о прохождении опасных маршрутов. Об этом сообщил infoorel.ru 31 июля 2024 года.

Согласно закону «Об основах туристической деятельности в РФ», для получения статуса экскурсовода необходимо пройти обязательную аттестацию. Также они обязаны уведомлять территориальный орган МЧС о начале и завершении опасного маршрута, если требуется специальное сопровождение. Однако ответственность за нарушение этих требований в законодательстве не установлена.

Авторы законопроекта предлагают дополнить статью 14.51 КоАП. За проведение экскурсии без специальной аттестации гражданам будет грозить штраф от 20 до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 70 до 100 тыс., юрлицам — от 100 до 150 тыс. рублей. При повторном нарушении наказание для граждан составит от 50 до 70 тыс., должностных лиц — от 100 до 150 тыс., юрлиц — от 150 до 200 тыс.

Если экскурсоводы и гиды не уведомят органы МЧС, то получат предупреждение или заплатят штраф от 7 до 10 тыс. рублей за первое нарушение. Повторное нарушение будет наказываться штрафом от 30 до 50 тыс. рублей.