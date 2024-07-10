Орловские энергетики готовы к возможным авариям и последствиям плохой погоды в регионе

Компания «Орелэнерго» подготовилась к предстоящему ухудшению погоды в Орловской области с 9 по 12 июля 2024 года. Для оперативного реагирования на возможные аварии и последствия плохой погоды мобилизованы 97 бригад, включающих в себя 264 специалиста и 131 единицу специальной техники, как сообщает инфопортал региона.

Кроме того, у «Орелэнерго» имеются резервные источники электроснабжения с общей мощностью свыше 1,7 мегаватт. Они могут быть задействованы для поддержания работы важных социальных объектов.

Согласно прогнозам Росгидрометцентра, с девятого по двенадцатое июля в регионе ожидаются периодические осадки, грозы с градом и порывы ветра до 17 м/с. Специалисты энергетической компании призывают граждан оставаться бдительными и избегать приближения к поврежденным электропроводам.