Орловские геймеры предпочитают ролевые экшены

Эксперты проанализировали предпочтения российских облачных геймеров. По данным МТС Fog Play, самым популярным жанром среди игроков с января по июль 2024 года стали ролевые экшен-игры — на них пришлось около трети игровых сессий.

В Орле игроки чаще всего выбирают игры в жанре Action RPG, где основное внимание уделяется сражениям и персональным характеристикам героя. На втором месте по популярности — симуляторы, которые детально моделируют реальную деятельность и обучают новым навыкам. Третье место занимают приключенческие экшены (Action adventure).

Среди самых популярных игр у орловцев можно выделить следующие:

многопользовательская командная стратегия Dota 2;

футбольный симулятор EA SPORTS FC™ 24;

ролевой экшен с элементами стратегии Mount & Blade II: Bannerlord.

Россияне всё чаще играют с помощью облачного гейминга на компьютерах любой мощности. С января по июль 2024 года среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play увеличилась в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 100 тысяч человек. Количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также вдвое увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств, сообщает «Уездный город».