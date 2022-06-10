Орловские инвалиды продолжают жаловаться на недоступную среду

Жалобы граждан, публикации в средствах массовой информации, результаты прокурорских проверок свидетельствуют о распространенности нарушений в обеспечении орловцев доступной средой. Так, прокурорскими проверками выявлены многочисленные факты ненадлежащей организации доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и иной инфраструктуры. Не во всех случаях обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов к зданиям органов местного самоуправления, образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, к спортивным объектам, что затрудняет реализацию индивидуальных реабилитационных мероприятий. Не на всех стоянках (парковках) автотранспортных средств выделяются места для специальных транспортных средств инвалидов.

Имеются случаи, когда при входе в административные помещения отсутствуют поручни, пандусы, а при отсутствии технической возможности оборудования зданий пандусами не устанавливаются кнопки вызова дежурного.

Выявлены нарушения в деятельности управляющих компаний, на обслуживании которых находятся многоквартирные жилые дома, где проживают инвалиды-колясочники.

При этом установлены факты бездействия органов социальной защиты населения области по выявлению и пресечению нарушений прав инвалидов на доступное пользование объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в органах местного самоуправления, организациях и учреждениях.

Всего в истекшем периоде 2022 г. органами прокуратуры области в анализируемой сфере выявлено более 700 нарушений закона, по всем фактам приняты меры, внесено 273 акта прокурорского реагирования.

Прокурор области потребовал от районных, межрайонных прокуроров поставить на контроль ход устранения выявленных в ходе проверок нарушений.

Алексей Тимошин подчеркнул, что люди с ограниченными возможностями здоровья имеют социальные, политические и гражданские права наравне с другими членами общества. Прокуроры во взаимодействии с уполномоченными органами власти должны добиваться обеспечения таких условий жизни в регионе, чтобы граждане с ограниченными возможностями здоровья могли жить полноценной жизнью, посещать культурно-массовые мероприятия, заниматься спортом (с учетом возможностей здоровья), получать надлежащее функциональное лечение, своевременные осмотры и льготные медикаменты, технические средства реабилитации.