Орловские клещи выбирают детей: число пострадавших ребят от их укусов выросло до 438

По информации Роспотребнадзора, на 18 июля 2024 года в медицинские учреждения Орловской области обратилось 1497 человек после укуса клеща. Это вызывает обеспокоенность, так как среди пострадавших увеличилось число детей — с 400 до 438.

Кроме того, зафиксировано 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослых. В ведомстве отметили, что доля заражений возбудителями боррелиоза составила 18%, а гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6,6%.

Эти данные подчёркивают необходимость соблюдения мер предосторожности при посещении мест, где могут обитать клещи, и важность своевременного обращения за медицинской помощью в случае укуса.