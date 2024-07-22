Орловские медики успешно провели операции новым оборудовнанием за 20 млн рублей

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В июле 2024 года в Орловской областной клинической больнице успешно провели операции с использованием новой навигационной системы. Это оборудование обошлось почти в 20 миллионов рублей и теперь помогает медикам спасать жизни пациентов.

Навигационная система применяется в отделении нейрохирургии регионального сосудистого центра. С её помощью проводят пункцию при геморрагических инсультах для удаления гематомы. Также она помогает при биопсии опухоли головного мозга, чтобы провести дальнейшую морфологическую диагностику. Кроме того, установка используется для удаления аневризмы головного мозга. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения.

Новая навигационная система разработана российскими учёными и заменила старую, которая прослужила в отделении почти 18 лет, сообщает»Орелтаймс».