Орловские нейрохирурги осваивают уникальные операции

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В орловской больнице имени Семашко засиял уникальный операционный микроскоп, предназначенный для нейрохирургии. Эта роботизированная система открывает двери к органам и тканям на микроуровне, позволяя осуществлять нейрохирургические манипуляции с высочайшей точностью.

Теперь нейрохирурги больницы получают возможность фиксировать изображения невероятного качества в двумерном и трехмерном формате, исследуя операционное поле под любым углом. Это дарует возможность совершать вмешательства даже в самых труднораздобных областях.

Микроскоп обладает важнейшей функцией: во время операции патологическая ткань окрашивается, что позволяет удалять её, не повреждая здоровые участки, как сообщили в медучреждении.

С помощью этого новшествa врачи смогут оценивать проходимость крови через сосуды головного и спинного мозга и проводить операции на них, включая такие опасные заболевания, как аневризма сосудов головного мозга. Кроме того, медики получат шанс удалять внутричерепные опухоли малых размеров и те, что располагаются в глубоких уголках спинного мозга, сообщает «ОрелТаймс».