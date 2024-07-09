Орловским подросткам предложили побороться в конкурсе за поездку в северокорейский лагерь «Сондовон»

Сегодня, 9 июля 2024 года, общественное движение детей и молодёжи «Движение Первых» в Орловской области запустило конкурс на поездку в северокорейский лагерь «Сондовон». Вся информация по конкурсу доступна по ссылке.

Детский лагерь в Корейской Народно-Демократической Республике готов принять первую делегацию ребят из России. Для этого необходимо подать заявку и выполнить задания.

50 победителей получат путёвки. Их распределят уже 12 июля.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно написать эссе на одну из предложенных тем. Также требуется записать видеовизитку.

Тем для эссе предлагается три – «Какой я вижу роль России в новом многополярном мире?», «Почему мне интересно посетить КНДР?» и «Что бы я хотел рассказать о России ребятам из КНДР?».

Принять участие могут орловцы в возрасте от 14 до 17 лет включительно. Наличие заграничного паспорта обязательно.