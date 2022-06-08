8 июня 2022



Орловские предприятия подали заявки в фонд развития на 400 млн рублей

В 2022 году Фонд развития промышленности Орловской области получил заявки промышленных предприятий более чем на 400 млн рублей. В «портфель» входят проекты по организации производства диетического питания, подгузников, бытовой и промышленной химии, упаковки. На выдачу займов промышленным предприятиям выделено 83,3 млн рублей.
Кроме того, Фонд будет оказывать новую меру поддержки в виде грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам в целях пополнения оборотных средств. На эти цели предусмотрено 23,6 млн рублей.

В настоящее время Фонд развития промышленности Орловской области предоставляет займы по четырем совместным федеральным программам финансирования, и по двум региональным. Особое внимание уделяется проектам, направленным на импортозамещение и производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

В 2021 году Фонду из бюджета области было выделено 64,6 млн на займы. Профинансированы проекты промышленных предприятий на 95,5 млн рублей. За счет софинансирования от Фонда развития промышленности привлечено 30,8 млн рублей.

 

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Опубликовано 08 Июн 2022 в 16:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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