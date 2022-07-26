Орловские профсоюзы выступили против повышения платы за проезд

Федерация профсоюзов Орловской области выступила с заявлением о недопустимости повышения тарифа на проезд в общественном транспорте города Орла. Как говорится в документе, «из публикаций в средствах массовой информации Орловской области профсоюзам стало известно о том, что частные перевозчики, обслуживающие транспортные маршруты в городе Орле, вновь предлагают повысить тариф на проезд. Рассмотрев этот вопрос, президиум Федерации профсоюзов Орловской области принял решение обратиться к органам власти города Орла и области с требованием не допустить принятия подобного решения».

Профсоюзы региона отмечают, что, как правило, услугами общественного транспорта пользуются самые низкообеспеченные слои населения, для которых повышение стоимости проезда станет ощутимой финансовой нагрузкой. Уже сегодня, по данным исследования РИА-Рейтинг, 12,2% жителей Орловской области живут за чертой бедности. В условиях снижения реальных доходов этой части населения, падения покупательной способности, роста цен и тарифов ЖКХ жители города, пользующиеся услугами общественного транспорта, окажутся в ещё более сложной экономической ситуации.

Организация работы общественного транспорта города Орла требует кардинального пересмотра. Каждый раз, повышая стоимость тарифа на проезд, перевозчики вместе с городской властью заверяют горожан, что это поможет качественно изменить ситуацию. Однако существенных улучшений в работе общественного транспорта не отмечается, поток жалоб от населения в профсоюзы по данной проблеме не уменьшается. У жителей города много претензий к поведению водителей, состоянию транспортных средств, переполненности автобусов в часы пик и отсутствию общественного транспорта на маршрутах в вечернее время, в целом, к качеству транспортных перевозок.

«Проблема городского транспорта требует не однобокого решения, а комплексного подхода. В сегодняшней сложной экономической ситуации как никогда должна быть усилена регуляторная функция власти. Следует более внимательно изучить опыт других регионов Российской Федерации, провести углубленный анализ доходов и расходов перевозчиков, укреплять материальную базу муниципального предприятия, более обоснованно распределять маршруты движения транспорта, обеспечить соблюдение графика перевозок, предусмотреть необходимые средства на компенсацию выпадающих доходов перевозчиков за провоз льготных категорий граждан и другое. Но решать проблему за счет жителей – недопустимо!» — говорится в заявлении федерации профсоюзов.