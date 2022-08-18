18 августа 2022



Орловские росгвардейцы проверяют живущих рядом со школами владельцев оружия

Накануне 1 сентября сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области проводят проверки в отношении владельцев гражданского оружия, проживающих не далее 500 метров от образовательных учреждений.

Правоохранители уточняют наличие лицензионно-разрешительных документов, условия хранения оружия и боеприпасов, а также напоминают орловцам о вступивших в силу и планируемых изменениях в законодательстве.

«В областном центре вблизи от мест проведения праздничных мероприятий, посвященных началу нового учебного года, проживает 112 владельцев гражданского оружия. В настоящее время уже проверен 81 владелец оружия, составлен один административный протокол по факту нарушения сроков продления разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия», — поясняет начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по г.Орлу майор полиции Сергей Прилепский.

На учете отдела ЛРР по г. Орлу Управления Росгвардии по Орловской области состоит свыше 8000 владельцев гражданского оружия. С начала текущего года их количество увеличилось более чем на 200 человек. В основном орловцы являются владельцами огнестрельного гладкоствольного и огнестрельного оружия ограниченного поражения. Наименьшее количество граждан владеет газовыми пистолетами, огнестрельным короткоствольным и наградным оружием, информирует пресс-служба управления Росгвардии.

 

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Опубликовано 18 Авг 2022 в 12:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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