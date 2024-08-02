Орловские самокатчики стали больше падать: среди них увеличились случаи травматизма

На сегодняшний день, 2 августа 2024 года, в Орле наблюдается увеличение случаев травматизма среди людей, использующих самокаты. Многие из них получают серьёзные повреждения и оказываются в стационарах орловских больниц.

Практически все отделения Орловской областной клинической больницы принимают таких пациентов. Особенно много их в травматологии и нейрохирургии. Заместитель главного врача по хирургии Александр Чумак отмечает, что травмы часто приводят к инвалидности.

Также увеличилось количество пострадавших в больнице имени Семашко. Некоторые пациенты поступают сюда с множественными травмами.

Например, сейчас проходит лечение житель Орла, который не справился с управлением самоката и получил серьёзные травмы. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, а также переломы ключицы и лопатки. Сейчас он идёт на поправку, сообщает телеканал «ГТРК-Орёл».

Среди пациентов есть и те, кто столкнулся с самокатчиками. В травмпункте НКМЦ им. Круглой ежедневно регистрируется от 5 до 10 таких обращений.