Орловские школьники и студенты разрабатывают титановые имплантаты с повышенной биосовместимостью и приживаемостью

Как рассказал руководитель проекта доцент ОГУ Евгений Грибанов, разработка ведется в рамках научно-технологической программы «Большие вызовы».

«Программа «Большие вызовы» является одним из главных научно-технологических проектов страны. Здесь школьники работают над решением реальных задач, предложенных индустриальными партнерами, ведущими научными центрами и вузами страны. Так, реализуемый нами проект «Морфология поверхности титановых имплантатов: влияние на функциональные свойства материала и возможность получения биосовместимых покрытий» поддержан одним из крупных отечественных производителей имплантатов. Благодаря этому все исследования, проводимые нами, были осуществлены на реальных образцах, а поставленные задачи со стороны индустриального партнера делают возможным дальнейшее развитие проекта и его практическое внедрение» — пояснил суть проекта Евгений Грибанов.

Он также добавил, что предварительные испытания полученных образцов показали — они обладают высокой механической прочностью и скоростью остеоинтеграции, т.е. срастания с костью, а также отличными бактерицидными свойствами. Последний фактор будет способствовать предотвращению развития патогенной микрофлоры в постоперационный период и сокращению его продолжительности.

Полное интервью о необычном проекте можно прочитать на сайте ОГУ.