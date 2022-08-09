9 августа 2022



Орловские школьники и студенты разрабатывают титановые имплантаты с повышенной биосовместимостью и приживаемостью

Как рассказал руководитель проекта доцент ОГУ Евгений Грибанов, разработка ведется в рамках научно-технологической программы «Большие вызовы».

«Программа «Большие вызовы» является одним из главных научно-технологических проектов страны. Здесь школьники работают над решением реальных задач, предложенных индустриальными партнерами, ведущими научными центрами и вузами страны. Так, реализуемый нами проект «Морфология поверхности титановых имплантатов: влияние на функциональные свойства материала и возможность получения биосовместимых покрытий» поддержан одним из крупных отечественных производителей имплантатов. Благодаря этому все исследования, проводимые нами, были осуществлены на реальных образцах, а поставленные задачи со стороны индустриального партнера делают возможным дальнейшее развитие проекта и его практическое внедрение» — пояснил суть проекта Евгений Грибанов.

Он также добавил, что предварительные испытания полученных образцов показали — они обладают высокой механической прочностью и скоростью остеоинтеграции, т.е. срастания с костью, а также отличными бактерицидными свойствами. Последний фактор будет способствовать предотвращению развития патогенной микрофлоры в постоперационный период и сокращению его продолжительности.

Полное интервью о необычном проекте можно прочитать на сайте ОГУ.

 

Орловский областной суд вынес приговор убийце ребенка
Аппарат администрации Орла возглавит Сергей Мерзликин
Каждый третий заболевший ОРВИ орловец - младше 14 лет
Опубликовано 09 Авг 2022 в 13:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"