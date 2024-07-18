Орловские студенты получат 35 миллионов рублей: подвели итоги конкурса «Студенческий стартап»

В начале недели, 17 июля 2024 года, стало известно. что 35 студентов ОГУ им. Тургенева и ОГАУ им. Парахина стали победителями конкурса «Студенческий стартап». Каждый из них получит грант в размере 1 миллиона рублей на реализацию бизнес-проектов, сообщили в пресс-службе губернатора.
В этом году правительство России увеличило финансирование конкурса до 2 млрд рублей. Благодаря этому грантовую поддержку получат 2 тысячи участников из 73 регионов страны.
Большинство проектов, которые получили поддержку, связаны с цифровыми технологиями, креативными индустриями и разработкой новых приборов.
Заявки на участие в конкурсе принимались с 28 февраля по 15 апреля по семи направлениям:
- цифровые технологии;
- медицина и технологии здоровьесбережения;
- химические технологии и новые материалы;
- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
- биотехнологии;
- ресурсосберегающая энергетика;
- креативные индустрии.
Список победителей смотрите по ссылке.