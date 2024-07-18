Орловские студенты получат 35 миллионов рублей: подвели итоги конкурса «Студенческий стартап»

В начале недели, 17 июля 2024 года, стало известно. что 35 студентов ОГУ им. Тургенева и ОГАУ им. Парахина стали победителями конкурса «Студенческий стартап». Каждый из них получит грант в размере 1 миллиона рублей на реализацию бизнес-проектов, сообщили в пресс-службе губернатора.

В этом году правительство России увеличило финансирование конкурса до 2 млрд рублей. Благодаря этому грантовую поддержку получат 2 тысячи участников из 73 регионов страны.

Большинство проектов, которые получили поддержку, связаны с цифровыми технологиями, креативными индустриями и разработкой новых приборов.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 28 февраля по 15 апреля по семи направлениям:

цифровые технологии;

медицина и технологии здоровьесбережения;

химические технологии и новые материалы;

новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

биотехнологии;

ресурсосберегающая энергетика;

креативные индустрии.

Список победителей смотрите по ссылке.