Орловские студенты придумали, как бороться с ВИЧ

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В ОГУ имени Тургенева подвели итоги акселерационной программы «МедБиоТех». Этот год стал знаковым, поскольку университет впервые принял участие в федеральном конкурсе университетского технологического предпринимательства, и его достижения привлекли заслуженное внимание.

В программе принимали участие 60 команд, представленных почти пятистами студентами. Обучение и продвижение их бизнес-разработок было поддержано 22 индустриальными партнёрами. Все проекты так или иначе связаны с медициной и заботой о здоровье людей — от диагностических технологий до полезных продуктов, медицинских аксессуаров и лечебной косметики.

По мнению экспертов, наивысший успех среди финалистов достигла команда, разработавшая уникальный контрацептив с тест-полосками, который позволяет выявлять ВИЧ-инфекцию у партнёров всего за 2-3 минуты. Эти идеи будут продолжать своё развитие, подаваться на гранты и продвигаться в качестве стартапов. Их основная миссия — содействовать сохранению здоровья и благополучия людей, что делает их вклад особенно ценным и значимым, сообщает «Вести-Орел».