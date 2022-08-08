8 августа 2022



Орловские учителя могут принять участие в шоу «Классная тема» (12+)

Министерство просвещения РФ совместно с телеканалом «Россия» проводит прием заявок на участие в конкурсе «Классная тема», проходящем при поддержке «ВКонтакте».

Как сообщает официальный Портал Орловской области, проект запущен по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Участвовать в конкурсе могут предметники по математике, химии, биологии, географии, истории, физике, русскому языку и литературе.

Учителям предстоит пройти тест, а также несколько испытаний, в том числе рассказать о себе, снять видеовизитку по своему предмету.

В финал пройдут семь педагогов. Они выступят в гранд-шоу на телеканале «Россия 1». Победителю конкурса «подарят» авторскую передачу на федеральном телеканале.

 

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Опубликовано 08 Авг 2022 в 16:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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