Орловские учителя могут принять участие в шоу «Классная тема» (12+)

Министерство просвещения РФ совместно с телеканалом «Россия» проводит прием заявок на участие в конкурсе «Классная тема», проходящем при поддержке «ВКонтакте».

Как сообщает официальный Портал Орловской области, проект запущен по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Участвовать в конкурсе могут предметники по математике, химии, биологии, географии, истории, физике, русскому языку и литературе.

Учителям предстоит пройти тест, а также несколько испытаний, в том числе рассказать о себе, снять видеовизитку по своему предмету.

В финал пройдут семь педагогов. Они выступят в гранд-шоу на телеканале «Россия 1». Победителю конкурса «подарят» авторскую передачу на федеральном телеканале.