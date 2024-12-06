Учёные из Орловской области разработали инновационный зонд для диагностики опухолей печени

Фото: edu-medic.ru

В четверг, 5 декабря 2024 года, стало известно, что Научно-технологический центр биомедицинской фотоники ОГУ имени Тургенева представил результаты своих исследований в области малоинвазивной диагностики опухолей печени. Этот метод, основанный на оптической биопсии, вызвал большой интерес и получил высокую оценку как среди учёных, так и среди практикующих хирургов в России и за рубежом.

Суть метода заключается в использовании лазерного луча, который взаимодействует с тканями организма человека. Здоровые и патологические клетки реагируют на это воздействие по-разному, что позволяет получить информацию о состоянии тканей. Анализ данных происходит в режиме реального времени, пишет vestiorel.ru.

Оптоволоконный зонд уже успешно применяется в малоинвазивных операциях, проводимых хирургом Андрианом Мамошиным, соавтором разработки.

Учёные из Орла уверены, что этот метод может найти применение не только в хирургии, но и в других областях медицины, таких как эндокринология и маммология. Это открывает новые возможности для более точной и безопасной диагностики заболеваний.

Ранее мы писали, что эндокринолог рассказала, что вейпы и электронные сигареты наносят вред организму начиная с первой затяжки.