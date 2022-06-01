1 июня 2022



Орловские УК продолжают игнорировать просьбы жителей

Члены общественного совета по ЖКХ снова подняли вопрос о работе управляющих компаний: «От руководства УК не добиться, куда и на что тратятся средства собственников жилья, нет прозрачности в договорах. Руководство компаний просто игнорируют наши проблемы», — в один голос пожаловались общественники спикеру горсовета.

Василий Новиков предложил поднять этот вопрос на одном из ближайших заседаний профильного комитета с приглашением туда представителей регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения, управляющих компаний, а также жилищной инспекции. «Задача – разработать механизм побуждающий управляющие компании внимательнее относится к требованиям представителей собственников МКД при реализации договоров управления, — отмечает Василий Новиков. — Управляющая компания обязана добросовестно исполнять свои обязанности, планировать необходимые текущие работы. Если она это не делает – собственники вправе менять УК и муниципалитете должен им помогать».

 

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Опубликовано 01 Июн 2022 в 17:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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