Орловские власти ищут место для еще одной ярмарки в Советском районе

Может ли площадка возле бывшего молодежного центра «Полет» разместить ярмарку выходного дня? Этот вопрос обсуждался на заседании профильного комитета горсовета. Напомним, что после возвращения ярмарки на улицу Приборостроительную с площади Жукова жители Веселой слободы и прилегающих улиц многократно обращались в мэрию с вопросом о необходимости ярмарочной площадки в этой части Советского района. Среди проработанных администрацией вариантов альтернативного размещения еще одной ярмарки была площадка возле Орловского аграрного университета. Как пояснила представитель администрации города Анастасия Сурнова, по этой площадке договориться не удалось. Сегодня рассматривается еще несколько вариантов. Один из них – возле ремонтируемого молодежного центра «Полет» в районе Наугорского шоссе.

Участвовавший в работе комитета зампредседателя горсовета Сергей Швалов отметил возможные недостатки этого предложения – узость парковки, а также планируемое благоустройство данной территории. По мнению депутатов поиск альтернативной площадки, которая устроит и жителей и предпринимателей необходимо продолжить.

В качестве еще одной альтернативы назывался огромный пустырь на пересечении Ломоноосва и Лескова. Но там зеленая зона, и прямо напротив уже размещен рынок «Орловская Нива».

Что касается действующей ярмарки на Приборостроительной, то вопреки сообщениям ряда СМИ – речи о ее переносе на новое место на комитете не шло. Это место устраивает и продавцов, и покупателей (напомним, рядом два крупных спальных района и очень удобный транспортный узел. Так что и доехать до ярмарки и уехать с нее на общественном транспорте не представляет никаких проблем). Хотя представители власти отметили, что формально торговля на проезжей части запрещена. К тому же жители близлежащих домов продолжают выступать против перекрытия движения по выходным и постоянной грязи, которая остается после торговли.