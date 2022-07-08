8 июля 2022



Орловские власти планируют еще два индустриальных парка

Индустриальный парк «Новосильское шоссе» площадью в 94 га расположится на одноименном шоссе в Орле. С 2023 по 2026 год в нем будут размещены до 10 резидентов. Запланированный объем инвестиций – 3,3 млрд руб. Из них 823 млн руб. – средства из регионального бюджета. Специализироваться он будет на обрабатывающих производствах, электронике и приборостроении, легкой промышленности, услугах по транспортировке и логистике, переработке сельхозпродукции и производстве продуктов питания, — сообщает канал «Телеграммы из Орла».

Индустриальный парк «Регион 57» расположится в Орле на улице Машиностроительной (район бывшего завода Химмаш») на участке, площадью более 50 га. В срок до 2033 года инвестор — частная УК ООО «Регион 57» планирует разместить в парке 12 резидентов. Общий объем инвестиций предусмотрен в размере 687 млн руб. из средств инвестора. Специализация – машиностроение как основное направление и текстильное производство как дополнительное.

Между тем, напомним, наше издание писало, что в районе предполагаемого парка на Новосильском шоссе постоянно течет зловонный ручей (предположительно, канализация). На днях в соцсетях появились очередные сообщения местных жителей, что ручей продолжает отравлять округу зловонием. Интересно, областные власти предупредили инвесторов, какой вонью будут дышать работники новых производств?

 

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Опубликовано 08 Июл 2022 в 18:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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