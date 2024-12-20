Орловские военные,находящиеся в Курской области, смогут получить статус ветерана СВО в 2025 году

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В Госдуме Российской Федерации высказали надежду, что вопрос о присвоении статуса ветеранов СВО военнослужащим, исполняющим боевые задачи в Курской области, может быть разрешён в самое ближайшее время.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на депутата от ЛДПР Ярослава Нилова, соответствующий законопроект уже направлен на отзыв в правительство.

«Мы представили этот законопроект на заключение еще в августе. С надеждой жду, что правительство подготовит положительное заключение, и проект будет принят», — приводит слова Нилова пресса.

Следует отметить, что вопрос был поднят в ходе прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава государства охарактеризовал упущение, когда военнослужащие в Курской области получают статус ветеранов КТО вместо СВО, как недопустимое и требующее скорейшего решения, сообщает «ОрелТаймс».