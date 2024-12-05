Орловские врачи детской поликлиники №1 отправятся в Кромской и Троснянский районы для полного обследования детей-сирот

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Сегодня, 5 декабря 2024 года, стало известно, что в Орловской области реализуется важная программа по проверке здоровья детей, оставшихся без попечения родителей. Врачи из детской поликлиники № 1 уже провели четыре выезда в районы, чтобы осмотреть сирот и детей, находящихся под опекой. В пресс-службе департамента здравоохранения Орловской области сообщили о состоявшихся и запланированных выездах.

Врачи посетили Урицкий, Сосковский, Хотынецкий и Знаменский районы. Они провели осмотр детей, уделяя внимание их общему состоянию здоровья. Помимо педиатров, в состав бригады вошли девять специалистов: невролог, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, ортопед, стоматолог, эндокринолог, гинеколог и уролог. Это позволило провести более полную оценку состояния здоровья каждого ребёнка, пишет newsorel.ru.

Помимо осмотра, детям были проведены скрининговые исследования. Они включали анализы крови и мочи, ЭКГ, УЗИ сердца, щитовидной железы, брюшной полости и репродуктивной системы. Эти исследования позволяют выявить возможные проблемы со здоровьем на ранней стадии.

Мобильная бригада планирует продолжить свою работу и посетить Кромской и Троснянский районы. Ожидается, что в рамках программы будет охвачено более 300 детей и подростков Орловской области. Это позволит обеспечить им необходимую медицинскую помощь и поддержку.

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