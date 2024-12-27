Орловские врачи успешно удалили редкую опухоль у 22-летнего пациента, которому отказали в операции в Москве

Фото: ridus.ru

Сегодня, 27 декабря 2024 года, стало известно, что в Орловской областной клинической больнице провели успешную операцию по удалению редкой опухоли забрюшинного пространства — ганглионевромы вегетативной нервной системы. Уникальность ситуации в том, что молодому человеку отказали в операции в Москве.

Парень обратился в приёмное отделение больницы с жалобами на боли в правой поясничной области. До этого он обследовался в одном из городских медучреждений Белгорода, где у него обнаружили камень мочеточника и опухоль больших размеров в брюшной полости, пишет oreltimes.ru.

Из-за редкой патологии и локализации опухоли парня направили на консультацию в московскую клинику. Однако там ему временно отказали в оперативном лечении.

Боли не проходили, и молодой человек вынужденно обратился за экстренной помощью в Орловскую областную клиническую больницу. Урологи удалили конкремент правого мочеточника, а также выполнили рестентирование мочеточника современным антирефлюксным стентом.

После этого пациента осмотрели урологи, хирурги и нейрохирурги. Они не обнаружили неврологической симптоматики и признаков метастатического распространения опухоли.

Орловские врачи успешно прооперировали молодого человека и полностью удалили опухоль. Пациента выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы писали про невероятное спасение: орловские врачи извлекли шарик из спинного мозга пациента.