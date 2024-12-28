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Орловские вузы оборудуют помещениями для матерей с детьми

Кристина Абдуллоева
28 декабря 2024
vilnia.com

Губернатор Андрей Клычков утвердил новую редакцию региональной программы, направленную на повышение рождаемости, действие которой продлено до 2030 года включительно. Эта программа была создана для достижения целей и задач, соответствующих национальной цели развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, установленной указом президента Владимира Путина — «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».

Одна из подпрограмм предлагает меры поддержки для орловских семей. В частности, предусмотрено создание групп кратковременного пребывания и комнат матери и ребенка в вузах для детей до трех лет из студенческих семей. К 2025 году планируется, что такими услугами воспользуются 200 семей, в 2026 году — 210, а в 2027 году — 220. Программа также включает услуги подготовки семьи к рождению ребенка и патронаж, а также бесплатный этап экстракорпорального оплодотворения и организацию пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Кроме того, предусмотрены финансовые меры поддержки, такие как компенсация расходов на обучение детей многодетных семей и единовременная выплата женщинам, обучающимся по очной форме, при постановке на учет по беременности, сообщает «Орелград».

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