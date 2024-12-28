Орловские вузы оборудуют помещениями для матерей с детьми

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Губернатор Андрей Клычков утвердил новую редакцию региональной программы, направленную на повышение рождаемости, действие которой продлено до 2030 года включительно. Эта программа была создана для достижения целей и задач, соответствующих национальной цели развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, установленной указом президента Владимира Путина — «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».

Одна из подпрограмм предлагает меры поддержки для орловских семей. В частности, предусмотрено создание групп кратковременного пребывания и комнат матери и ребенка в вузах для детей до трех лет из студенческих семей. К 2025 году планируется, что такими услугами воспользуются 200 семей, в 2026 году — 210, а в 2027 году — 220. Программа также включает услуги подготовки семьи к рождению ребенка и патронаж, а также бесплатный этап экстракорпорального оплодотворения и организацию пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Кроме того, предусмотрены финансовые меры поддержки, такие как компенсация расходов на обучение детей многодетных семей и единовременная выплата женщинам, обучающимся по очной форме, при постановке на учет по беременности, сообщает «Орелград».