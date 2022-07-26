Орловских грибников просят одеваться поярче – грибы от них не убегут

Орловские грибники почему-то любят одеваться в камуфляжную одежду во время «тихой охоты». Поисковый отряд «Лиза Алерт» напоминает, что грибы не прячутся при виде человека с ножом и не убегают в укрытие! Поэтому нет никакого смысла надевать в лес защитную одежду – на количестве собранных «даров леса» это никак не отразится. Зато найти человека в такой малозаметной одежде, если он потеряется или ему станет плохо и грибник упадет – станет чрезвычайно сложной задачей.

Поэтому, грибников настоятельно просят при походе за грибами соблюдать несколько простых правил:

– Собираясь в лес, обязательно оденьтесь поярче. Достаточно заметной жилетки, чтобы вас было видно издалека. Главное, чтобы она не была зелёного цвета. Подойдёт оранжевая, красная, белая.

– Перед выходом обязательно полностью зарядите телефон.

– Если вы регулярно принимаете лекарства, возьмите их с собой. А также воду, лёгкий перекус, спички и свисток. Самый обычный свисток. Им можно будет подать сигнал при необходимости.

– Обязательно сообщите родным, куда именно направляетесь, обсудите маршрут и время возвращения.

– Не ходите за грибами в одиночку. Самый знакомый, давно изученный лес может вас обмануть, а проверенные тропинки завести в непроходимую чащу.

Если вдруг поняли, что всё же заблудились, оставайтесь на месте! Позвоните в службу спасения 112 и на горячую линию отряда ЛизаАлерт 8(800)700-54-52.