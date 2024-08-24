Орловских военнослужащих, принимающих участие в СВО, наградили в Министерстве обороны России

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В пятницу, 23 августа 2024 года, стало известно, что в Министерстве обороны России наградили орловских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Медали «Участнику специальной военной операции» были вручены непосредственно бойцам и их родственникам. Об этом сообщили Орловские новости.

Награды были переданы первым заместителем губернатора Орловской области Владимиром Ивановским.

— Родина высоко оценила боевую доблесть, мужество, отвагу и самоотверженность наших парней, верность присяге и гражданскому долгу, — отметил Ивановский.

Ранее мы писали, что троим сиротам, среди которых два участника СВО, были вручены жилищные сертификаты. Документы вручал руководитель Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин.