Орловский боец Константин Черников досрочно победил на турнире по смешанным единоборствам

Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

В рамках турнира по смешанным единоборствам Open Fighting Championship, орловский спортсмен Константин Черников одержал победу нокаутом над Бахтоваром Наимовым из Таджикистана. Центр физкультурных и спортивных мероприятий сообщил об этом событии в конце июля 2024 года.

Константин продемонстрировал отличную технику и уверенность в ринге, за что был удостоен премии «Нокаут вечера». Это заслуженная награда за его профессионализм и мастерство.

Боец смешанных единоборств готовился к соревнованиям в Санкт-Петербурге в составе команды «Сечь».