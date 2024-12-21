Орловский хлебокомбинат выпустил новый вид хлеба из дикой пшеницы

dzen.ru

На витринах магазинов АО «Орловский хлебокомбинат» появилась новая находка – хлеб под поэтичным названием «Дикая пшеница». Его основой служит дикая пшеница, известная также как полба.

Как поведали представители предприятия, новый хлеб изобилует кислинкой, возникшей благодаря натуральной закваске, и богатством вкуса полбяной муки, хлопьев, семян подсолнечника и белого льна. «Дикая пшеница» обладает легкой сладковатостью и насыщенным вкусом, переполненным тонкими нотами орехов.

Интересно, что полба – один из древнейших злаков, прародительница современной пшеницы, и эксперты акцентируют внимание на её исключительных качествах. По их мнению, полба превосходит её, насыщая организм микроэлементами, витаминами, а также обилием клетчатки и белка.

Тем не менее, следует помнить, что хлеб из полбы, наряду со своими достоинствами, может таить в себе и недостатки, поскольку содержит значительное количество глютена, сообщает «ОрелТаймс».