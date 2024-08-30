Орловский ипподром продали в рассрочку на три года

Сегодня, 30 августа 2024 горда, стало известно, что ипподром, который находился в собственности Орловской области, был продан компании, арендовавшей его. Это решение было принято губернатором региона Андреем Клычковым на основании заявления арендатора — общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Агро Групп Орел». Об этом сообщил Орелград.ru.

Торги на право аренды проводились областными властями в 2023 году. Ежемесячная арендная плата составляла 260 тысяч рублей. Теперь же губернатор утвердил цену продажи государственного имущества. Она была определена на основании отчётов об оценке рыночной стоимости и составила 59,708 миллиона рублей. Однако в областной бюджет поступит только 32,292 миллиона рублей — из рыночной стоимости вычли стоимость неотделимых улучшений имущества, утверждённую губернатором в сумме 27,415 миллиона рублей.

По условиям сделки, оплата имущества будет производиться в рассрочку в течение трёх лет, ежемесячно равными долями. Покупатель имеет право расплатиться досрочно. Имущество ипподрома будет находиться в залоге у продавца до полной оплаты. Контроль за исполнением распоряжения губернатора будет осуществлять региональный департамент государственного имущества и земельных отношений.

В состав продаваемого имущественного комплекса входят:

конюшня на 40 голов площадью 725,4 кв. м.;

конюшня на 80 голов площадью 2134,3 кв. м.;

сооружение площадью 8767,8 кв. м.;

беговая дорожка площадью 27 992,1 кв. м.;

здание навозохранилища площадью 228,8 кв. м.;

гараж площадью 329,9 кв. м.;

два навеса для сена площадью 187,9 кв. м. и 367,5 кв. м.;

павильон с трибуной площадью 616,9 кв. м.

Ранее мы сообщали, что Орловская область приняла у себя лошадей из приграничных районов Курской области, разместив их на базе конно-спортивной школы в деревне Ледно Урицкого района. В настоящее время на территории Орловщины находятся 12 жеребцов и кобыл из Курска.