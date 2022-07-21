Орловский пенсионный фонд перечислил свыше 43 млн рублей на счета будущих мам

Женщины, которые встали на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности, с 1 июля 2021 года по Указу Президента РФ получают ежемесячное пособие. За этот период данная мера государственной поддержки для российских семей с низкими доходами в нашем регионе была назначена 1058 будущим мамам.

Орловское Отделение ПФР напоминает, что размер данной ежемесячной выплаты зависит от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения и равен 50%. В денежном эквиваленте с 1 июня 2022 года — это 7055 рублей.

Условиями назначения ежемесячного пособия являются:

— регистрация в медицинской организации в первые 12 недель беременности;

— ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения;

— собственность семьи соответствует требованиям к движимому и недвижимому имуществу;

— заявитель проживает на территории РФ.

Обратиться с заявлением о назначении пособия можно в клиентские службы Пенсионного фонда по предварительной записи или воспользоваться электронными сервисами, чтобы подать заявление на Едином портале государственных и муниципальных услуг — https://posobie2021.gosuslugi.ru/10624/1/form/ Специалисты ПФР рассмотрят заявление в течение 30 рабочих дней. В случае принятия положительного решения средства поступят на указанный расчетный счет в течение 5 рабочих дней.