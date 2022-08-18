Орловский Пенсионный фонд с начала года перевел орловчанам свыше 30 млрд. рублей

Средства предназначались для получателей пенсий и иных социальных выплат — всего свыше 370 403 человек.

Больше всего средств — 29,2 млрд. руб. — было направлено на выплату пенсий для 256573 орловчан. 33,9 млн. рублей поступили на счета 780 будущих мам. 810 млн. рублей были перечислены 21117 малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Еще 9,6 млн. руб. Орловский Пенсионный фонд перевел на счета 813 семей, получающих ежемесячную выплату на детей из средств материнского семейного капитала, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.