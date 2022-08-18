18 августа 2022



Орловский Пенсионный фонд с начала года перевел орловчанам свыше 30  млрд. рублей

Средства предназначались для получателей пенсий и иных социальных выплат — всего свыше 370 403 человек.

Больше всего средств — 29,2 млрд. руб. — было направлено на выплату пенсий для 256573 орловчан. 33,9 млн. рублей поступили на счета 780 будущих мам. 810 млн. рублей были перечислены 21117 малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Еще 9,6 млн. руб. Орловский Пенсионный фонд перевел на счета 813 семей, получающих ежемесячную выплату на детей из средств материнского семейного капитала, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

 

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Опубликовано 18 Авг 2022 в 13:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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