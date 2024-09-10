Орловский подрядчик не исполнил контракт на 688 тысяч рублей и получил штраф

В понедельник, 9 сентября 2024 года, стало известно, что прокуратура Советского района города Орла выявила нарушение условий муниципального контракта, заключённого между городским «Жилищным управлением» и орловским ООО «Реновация». Об этом сообщил ОРЕЛГРАД.ru.

Согласно условиям контракта, организация должна была провести текущий ремонт нескольких жилых помещений. Работы планировалось провести по двум адресам: на бульваре Молодёжи, 17 (квартира 54) и на улице Матросова, 48 (квартира 124). За выполнение работ подрядчику обещали около 688 тыс. рублей.

Контракт был заключён 11 марта текущего года, а на исполнение отводилось 90 дней. Однако подрядчик не смог выполнить свои обязательства в срок. В отношении директора ООО было возбуждено административное дело, и суд вынес решение о штрафе в размере примерно 34 тысяч рублей.

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