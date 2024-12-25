Орловский полицейский приговорён к сроку за  разглашение государственной тайны

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Экс-глава одного из подразделений Министерства внутренних дел Орловской области оказался под судом по обвинению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Орловской области.

В мае прошлого года, этот высокопоставленный чиновник, исполняя свои обязанности, допустил утечку информации о предстоящих расследованиях в сфере миграции, что и стало причиной возбуждения уголовного дела по статье «разглашение государственной тайны» (ч. 1 ст. 283 УК).

Орловский областной суд, признав его виновным, вынес наказание: мужчина получил условное лишение свободы сроком на полтора года с испытательным сроком два года. Кроме того, ему было запрещено занимать должности на государственной службе, подразумевающие осуществление функций представителя власти, на срок два года. Бурное разбирательство подчеркивает важность соблюдения норм государственной безопасности и предостерегает от неосмотрительных поступков, которые могут угрожать интересам страны, сообщает «Орловские новости».