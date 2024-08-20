Орловский приход передал в зону СВО 118 килограммов мёда

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Груз собрали в храме Казанской иконы Богоматери посёлка Стрелецкий Орловского муниципального округа. Об этом сообщили в Орловской митрополии 20 августа 2024 года.

Также прихожане передали бойцам несколько партий питьевой воды, медицинские принадлежности и гигиенические средства, продукты. Кроме того, для участников СВО собрали финансовую помощь. Также бойцам подарили иконы.

В обратную сторону поступило благодарственное письмо от медиков «Валуйской центральной районной больницы» (расположенной в Белгородской области). Также сами участники СВО записали видео, в котором ещё раз поблагодарили орловцев за помощь, сообщает «Орелград».

Ранне мы писали, что впятницу, 16 августа 2024 года, губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился об увеличении количества пунктов временного размещения для курских переселенцев. Об этом он сообщил во время интервью на платформе регионального ЦУР.