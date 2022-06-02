Орловский Россельхознадзор выявил фантомные молочные предприятия

Россельхознадзор исключил из реестра хозяйствующих субъектов площадку по производству молочной продукции в Орловской области за ввод в оборот товаров неизвестного происхождения.

В мае 2022 года мониторинговая группа Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в результате анализа ФГИС «Меркурий» выявила площадку по производству и реализации молочной продукции ООО «Эверест» (Орловская область), в адрес которой поступали подконтрольные товары, используемые в качестве сырья, от предприятий-фантомов.

Так, с января по май 2022 года на предприятие поступило более 37 тонн молочной продукции (сыр, сливки, масло сливочное) с площадок, имеющих статус «исключен» в реестре ИС «Цербер» (ООО «Компания Акрол-Агросервис. Белгород», ООО «Татлык», ОАО «Пензахолод»).

Согласно сведениям системы «Меркурий», указанная продукция перерабатывалась ООО «Эверест» и направлялась в другие субъекты Российской Федерации (Республика Башкортостан, Рязанская область, Ростовская область, Московская область).

О выявленных нарушениях Управление Россельхознадзора проинформировало ООО «Эверест», получателей продукции, а также территориальные управления Россельхознадзора и прокуратуру Орловской области для принятия мер в рамках компетенции.

Кроме того, для предотвращения введения в оборот товаров неизвестного происхождения ведомство исключило ООО «Эверест» из реестра ИС «Цербер».

Всего с начала года управлением Россельхознадзора было исключено из реестра 53 площадки, информирует пресс-служба ведомства.