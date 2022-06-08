8 июня 2022



Орловский «шедевр»

№19 (688) от 8 июня 2022 г.

Письмо в редакцию

«Хорошие заголовки в вашей газете, поэтому и обращаемся к вам — вставить шпильки чиновникам, чтобы думали головой. Только от ваших публикаций хоть что-то меняется, иначе всё, как о стенку горох.

Очень хорошо было сказано про «шедевр» — площадь маршала Жукова в Орле, но в народе этой площади дали другое название — автостоянка имени маршала Жукова. Вот бы узнать имя автора этого проекта, прямо диву даешься, какая «умная и светлая» голова! Неужели в городе не нашлось красивых мест, чтобы увековечить память о легендарном полководце? Чем не подошел «сквер Сталина» или сквер возле пединститута, напротив памятника комсомольцам?

Да, служба такая у чиновников — ни о чем не думать и стараться показывать, что они что-то умеют. Надо отправить снимок площади в Интернет, глядишь, позавидует страна нашему «шедевру».

Гражданин Орла Е-ов Иван Петрович

 

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Опубликовано 08 Июн 2022 в 14:16. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 63

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